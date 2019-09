Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Wehr: Zwei Motorradfahrer nach Unfällen mit Rettungshubschrauber in Klinik

Am Freitag, 30.08.19, gegen 11.30 Uhr, stürzte ein Motorradfahrer auf der L155 zwischen Bergalingen und Wehr. Der 55 jährige Mann verbremste sich vermutlich ausgangs einer Linkskurve und kam zu Fall. Hierbei stieß er gegen die Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

Bei einem weiteren Motorradunfall auf der L148 zwischen Todtmoos und Wehr ist am Samstag, 31.08.19, gegen 09.15 Uhr, ein 53 jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er stürze alleinbeteiligt in einer Kurve und verletzte sich so schwer, dass er durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Sachschaden an seiner Maschine liegt bei etwa 1500 Euro.

