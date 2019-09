Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr - aggressive Radfahrerin verletzt Autofahrerin - Verdacht gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein, Ortsteil: Friedlingen

Am 30.08.2019 gegen 14:39 Uhr kam es in Weil am Rhein im Bereich Kreisverkehr Hauptstraße/ Bühlstraße zu einem Streit zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin und im weiteren Verlauf auf Höhe der Bushaltestelle "Am Rathaus" zur körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen zufolge schlug die Fahrradfahrerin ihre Kontrahentin mit ihrem Smartphone, wodurch diese eine blutende Platzwunde im Gesicht erlitt. Anschließend flüchtete die Täterin mit ihrem silbernen Damenrad.

Die Täterin wird als etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau mit halblangen blonden Haaren beschrieben. Sie trug ein weißes Oberteil und sprach hochdeutsch.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterin geben können.

