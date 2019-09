Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung - Streitigkeit eskaliert - Schlägerei in und vor Shisha-Bar - Unklarer Sachverhalt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden

Am Sonntagmorgen, 01.09.2019, wird der Polizei gegen 01:30 Uhr eine Schlägerei in der Gewerbestraße in Herten gemeldet. Eine Gruppe von vier Personen soll in der Bar bereits den ganzen Abend über negativ aufgefallen sein.

Als diese Gruppe ihren Unmut über den Service zum Ausdruck bringen und zahlen wollten, seien plötzlich Flaschen durch die Bar geflogen, wobei eine Person eine Schnittwunde davon trug und eine Glasscheibe zu Bruch ging. Eine weitere männliche Person wurde kurz darauf am Kopf getroffen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich nunmehr ins Freie, wo sich die Störer in zwei Fahrzeuge setzte und davon fuhr. Beim Wegfahren soll ein 26-jähriger vor dem Club von einem roten Renault Twingo erfasst und zu Boden geschleudert worden sein, wo er verletzt liegen blieb. Wenig später wurde er ins Krankenhaus nach Lörrach verbracht.

Da sich die Schilderungen der Beteiligten stark unterscheiden, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Das Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können oder den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

