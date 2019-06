Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rettungskräfte beschimpft und bespuckt; Aufmerksamer Zeuge - Unfallflucht im Försterweg geklärt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Rettungskräfte beschimpft und bespuckt

Erst war er hilflos und nicht ansprechbar, dann beleidigte und bespuckte er diejenigen, die ihm nur helfen wollten. Das Ganze endete für den erheblich alkoholisierten 25 Jahre alten Mann mit einer Anzeige und der Ausnüchterung in der Zelle. Der Einsatz für den Rettungswagen war in der Nacht zum Mittwoch, 26. Juni, gegen Mitternacht. Der offensichtlich hilflos gemeldete Mann lag offenbar ohne Bewusstsein in der Beethovenstraße, sodass neben dem Rettungswagen auch noch der Notarzt kam. Nachdem der Mann sein Bewusstsein wiedererlangt hatte, reagierte er zunehmend aggressiv und wehrte sich gegen die ärztliche Behandlung. Er beleidigte die Rettungssanitäter und die Ärztin und dann die hinzugerufene Polizei mit absolut nicht zitierfähigen Betitelungen der untersten Schublade und spuckte diese an. Letztlich blieb nur noch die Gewahrsamszelle. Der Alkotest des Mannes zeigte um 00:43 Uhr dann satte 2,11 Promille an. "Das ist trotzdem keine Entschuldigung für ein solches Verhalten!"

Marburg - Aufmerksamer Zeuge - Unfallflucht im Försterweg geklärt

Ein Autofahrer streifte beim Rangieren auf dem Parkplatz im Försterweg mit seinem Audi einen geparkten blauen Citroen Berlingo. Am Citroen entstand ein Schaden von mindestens 800 Euro. Der Verursacher fuhr nach der Kollision davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei anzurufen. Der Schaden am Audi, den die Polizei aufgrund der Angaben eines aufmerksamen Zeugen ermittelte, ist geringer. Verantworten muss sich demnächst ein 53 Jahre alter Autofahrer.

