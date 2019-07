Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Essen auf dem Herd vergessen

Ulm (ots)

Am Samstagabend bereitete sich eine 20-Jährige Essen auf dem Herd zu. Während das Essen köchelte schlief sie im Nebenraum ein. Das Essen vertrocknete und geriet in Brand. Die Frau erwachte durch den Geruch und löschte das Feuer. Dabei erlitt sie selber eine leichte Brandwunde an der Hand. Die gegen 21.56 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Mann an, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Frau wurde in die Klinik gefahren. An der Wohnung entstand kein Gebäudeschaden.

