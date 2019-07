Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täterbeschreibung nach KKR Diebstählen/ Zeugen gesucht

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Nach dem Diebstahl mehrerer Kleinkrafträder im Bereich Hückelhoven (wir berichteten mit PB Nr. 184 von Mittwoch, 3. Juli) hat die Polizei nun einen Hinweis auf die Täter bekommen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstag, 2. Juli, zwischen 00.15 Uhr und 00.30 Uhr, drei Personen, die offenbar gerade im Begriff waren, an der Jägerstraße in Schaufenberg ein Kleinkraftrad zu entwenden. Als die Täter sie bemerkten, flüchteten sie sofort und ließen das Kleinkraftrad zurück. Zwei flüchteten fußläufig, eine Person fuhr mit einem offenbar mitgebrachten Motorroller davon. Die Täter waren alle zwischen 16 und 20 Jahre alt, wirkten sportlich und trugen alle einen schwarzen Kapuzenpullover. Wer hat die beschriebenen Personen noch beobachtet oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

