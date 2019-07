Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Polizei musste Nachbarschaftsstreit schlichten

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, eskaliert ein seit längerem anhaltenden Streit. Ein Bewohner fährt als Kraftfahrer regelmäßig zur Nachtzeit und muss deshalb nachmittags schlafen. Da er durch die Nachbarschaft wohl öfters in der Ruhe gestört wird, schwelte der Streit schon längere Zeit. Dass Kinder nicht immer ruhig sind, ist aber auch normal. Nur dieses Mal hat der 10-Jährige absichtlich beim Nachbarn geklingelt und ihn aus dem Schlaf gerissen. Nicht ganz zu Unrecht begab dieser sich wütend nun auf das Nachbargrundstück und stellte die Familie zur Rede. Da der Streit nicht beigelegt werden konnte, wurde die Polizei gerufen. Es wurde versucht, sich auf ein akzeptables Verhalten in gegenseitiger Einsicht zu einigen.

