Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer Brandruine in Stockum - Feuerwehr verhindert Ausbreitung der Flammen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. Februar 2019, 14.15 Uhr, Stockumer Höfe, Stockum

Passanten meldeten am frühen Altweibernachmittag der Feuerwehr Düsseldorf einen Brand in der bereits am Donnerstagabend bei einem Feuer schwerbeschädigten Halle im Düsseldorfer Norden. Sofort entsendete der Leitstellendisponenten Einheiten der nahe gelegenen Feuerwache Flughafenstraße sowie ein Löschfahrzeug von der Münsterstraße zu dem Gebäude.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten bereits fünf Minuten später brannte es auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern im bereits am Donnerstagabend schwerbeschädigten Bereich der Lagerhalle. Da das Gebäude aufgrund der Einsturzgefahr nicht betreten werden konnte, musste mit zwei Strahlrohen und einem Wasserwerfer über die Drehleiter das Feuer von außen bekämpft werden. Schnell brachten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle und verhindert so eine weitere Ausbreitung auf die restlichen Teile der Halle. Nach rund 35 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, danach erfolgten noch Nachlöscharbeiten. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach 90 Minuten kehrten die letzten der 20 Einsatzkräfte zur ihren Wachen zurück.

Im Laufe des Abends wird die Feuerwehr die Brandstelle im Zuge einer Brandnachschau erneut kontrollieren, da die Halle weiterhin nicht betreten werden kann und daher Glutnester auch in tiefer liegenden Bereich noch vorhanden sein können.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düsseldorf

Pressesprecher

Christopher Schuster

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: christopher.schuster@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell