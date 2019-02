Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: SCHLUSSMELDUNG - Großfeuer in einer Lagerhalle verursacht Millionenschaden - Feuerwehr Düsseldorf mit über 100 Einsatzkräften im Großeinsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.45, Stockumer Höfe, Stockum

Nachdem die Feuerwehr Düsseldorf am frühen Donnerstagabend durch eine automatische Brandmeldeanlage über ein Feuer in einer Lagerhalle an der Straße Stockumer Höfe informiert wurde, dauerten die Löscharbeiten bis in den späten Freitagabend. Auch mit einem schnellen und massiven Löscheinsatz bei einem hohen Aufgebot an Einsatzkräften entstand am Brandobjekt ein Schaden in Millionenhöhe.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am frühen Donnerstagabend durch eine automatische Brandmeldeanlage über ein Feuer in einer Lagerhalle an der Straße Stockumer Höfe informiert. Bereits während sich die ersten Einsatzkräfte der Wache Flughafenstraße noch auf den Weg nach Stockum befanden, wurde die Leistelle der Feuerwehr durch mehrere Anrufer über die Notrufleitung 112 eine brennende Lagerhalle im Bereich Stockumer Höfe gemeldet. Durch die Leitstelle wurden daraufhin weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des städtischen Rettungsdienstes nach Stockum entsendet. Schon vier Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Zu dieser Zeit schlugen die Flammen, auf einer Fläche von etwa 50 Meter mal 50 Meter, bereits lichterloh aus dem Dach der rund 120 Meter mal 50 Meter großen Lagerhalle. Durch den Einsatzleiter wurde umgehend ein Wasserwerfer über eine Drehleiter zum Ablöschen der Flammen eingesetzt. Parallel wurden durch weitere Einsatzkräfte zusätzliche Löschmaßnahmen vorbereitet. Nach einer umfassenden Erkundung der Einsatzstelle wurde die Brandbekämpfung von der Vorder- und Rückseite mit mehreren Wasserwerfern über fünf Drehleitern parallel durchgeführt. Da zeitweise bis zu 5000 Liter Wasser in der Minute abgegeben und insgesamt über 1000 Liter verwendet wurden, begleitete ein Mitarbeiter des städtischen Umweltamtes die Löschmaßnahmen vor Ort.

Bis Sonntagvormittag kam es immer wieder zu einem erneuten Auflodern kleinerer Brandstellen, die umgehend gelöscht werden konnten. Teilweise stellte es sich jedoch als sehr aufwendig heraus, die Brandherde zu erreichen - oft musste zunächst der umgebende Brandschutt in mühseliger Arbeit beiseitegeschafft werden. Erst gegen 11.00 Uhr am Sonntag konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle endgültig verlassen.

Zur Brandursache kann zurzeit keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat im Laufe des Freitags ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann mit einem Betrag in Millionenhöhe beziffert werden, Verletze gab es keine.

Insgesamt war die Feuerwehr Düsseldorf mit über 100 Einsatzkräften sowie rund 45 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

