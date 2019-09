Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Zeugensuche nach verdächtiger Wahrnehmung

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.19, gegen 14.45 Uhr, wurde aus der Hauptstraße in Küssaberg ein Auto gemeldet, welches mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft fuhr. An diesem Renault waren die Warnblinker eingeschaltet und der Fahrer hupte, wobei er innerorts mehrere Fahrzeuge überholte. Es soll sich um einen dunklen Renault mit schweizerischer Zulassung gehandelt haben. Das Auto wurde von einem Mann geführt. Zur Klärung der Hintergründe sucht das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, Zeugen, die den Vorgang beobachtet hatten.

Kj

