Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrraddiebstähle

Mainz

Mittwoch, 10.07.2019, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 11.07.2019, 12:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird in der Willi-Wolf-Straße ein Fahrrad samt Stahlschloss entwendet. Das Fahrrad war mit dem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Donnerstag, 11.07.2019, 12:00 Uhr

In der Wallaustraße wird ein Fahrrad aus einem Hausflur entwendet. Ein 52-jähriger stellt sein Trekkingrad für ca. 20 Minuten unabgeschlossen im Hausflur ab, um etwas aus seiner Wohnung zu holen. Danach stellt er fest, dass das Fahrrad entwendet wurde. Eine Nachbarin kann den Vorfall beobachten und die Täter beschreiben:

- zwei Jugendliche

- ca. 13 - 14 Jahre

- schlank

- ca. 1,70 m

- Beide trugen eine Basecap

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

