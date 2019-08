Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Alkoholeinfluss in Varel - zum Vernehmungstermin alkoholisiert erschienen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagnachmittag, 15.08.2019, erschien gegen 14.00 Uhr ein 56-Jähriger zu einem Vernehmungstermin bei der Polizei in Varel. Die Beamten stellten auf der Wache fest, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Da er mit seinem PKW zur Polizeidienststelle gefahren war, wurde ein Atemalkoholtest erforderlich. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

