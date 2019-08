Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Lkw-Fahrer fuhr Pkw auf

53881 Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am Montag (8.40 Uhr) befuhr ein Euskirchener (61) mit seinem Lkw die Landstraße 210 in Richtung Kirchheim. Vor ihm befand sich der Pkw eines 29-Jährigen aus Euskirchen. In Höhe einer Kreuzung bremste der Pkw-Fahrer beim Phasenwechsel von Grün- auf Gelblicht sein Fahrzeug ab, weil er beabsichtigte, anzuhalten. Der Lkw-Fahrer übersah das Bremsmanöver und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dadurch wurde der Pkw in die Kreuzung hineingeschoben.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde in der Atemluft des Lkw-Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test erbrachte ein Ergebnis von 2,18 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Bereichs.

