Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Scheibe an Opel eingeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.19, zwischen 11.45 und 14.20 Uhr, wurde an einem Opel eine Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Mozartstraße geparkt, als ein bislang Unbekannter die Scheibe einschlug. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen.

