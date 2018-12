POL-SI: Einbrüche vom vergangenen Wochenende

Riegel vor! Sicher ist sicher Bild-Infos Download

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Siegen zu folgenden Einbruchsdelikten:

1. Tillmann-Stolz-Straße, Einfamilienhaus, Terrassentür aufgehebelt, 1.500 Euro Sachschaden, offenbar nichts entwendet

2. Unteres Schloss, Aufbruch einer Verkaufsbude, Beute: 2 Musikboxen im Wert von 1.000 Euro, Tatzeit: Samstagabend 22.15 Uhr

3. In Eiserfeld in der Eiserfelder Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in gleich drei dort befindliche Geschäfte ein. Betroffen waren ein Friseurgeschäft, ein leerstehendes Sonnenstudio sowie ein Kosmetikladen.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in allen Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

