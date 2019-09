Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Körperverletzung in Eichen

Am Sonntag, 01.09.19, gegen 03.30 Uhr, kam es in Schopfheim-Eichen zu einem Vorfall, zu dem Zeugen gesucht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Anwohner aus der Weinhalden vier unbekannte männliche Personen, welche an verschiedenen Türen an Wohnhäusern rüttelten. Der Anwohner soll daraufhin die Personen verfolgt haben, die in Richtung der B518 weggingen. Einige Zeit später soll es dann im Bereich einer Bushaltestelle zu einem Aufeinandertreffen und einem Gerangel gekommen sein, wobei der Anwohner leicht verletzt wurde. Die vier Personen, welche französisch gesprochen haben sollen, konnten unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht mögliche Zeugen.

