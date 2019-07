Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Polizei sucht Hinweisgeber nach Einbruch in Schule

Mühlacker (ots)

Wie bereits berichtet, war am Sonntagabend in die Realschule in der Lindachstraße eingebrochen worden.

Die beiden Langfinger wurden gegen 18.45 Uhr von einer anwesenden Lehrerin überrascht, weshalb sie fluchtartig das Weite suchten ohne Beute machen zu können.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker dürften sowohl ein Skateboard, als auch ein in der Nähe zur aufgebrochenen Tür aufgefundenes Fahrrad im Zusammenhang mit den Tätern stehen.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten 26-Zoll-Fahrrad der Marke "Calvin" und dem größeren Skateboard der Marke Enkeeo mit auffällig bunter Unterseite machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

