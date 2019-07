Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Autofahrer durch attraktive Frau abgelenkt - Unfall

Karlsruhe (ots)

In Bretten ist am Dienstagnachmittag ein 29-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten, nachdem er sich vom Anblick einer attraktiven Fußgängerin ablenken ließ.

Gegen 16:15 Uhr befuhr der 29-Jährige mit seinem Mercedes die Hohkreuzstraße in Richtung Weißhofer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 22 schweifte sein Blick auf eine attraktive Frau, die auf dem dortigen Gehweg in Richtung Reuchlinstraße unterwegs war. Durch den Anblick ließ er sich dermaßen vom Verkehrsgeschehen ablenken, dass er mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW einer 50-Jährigen kollidierte.

Durch den Unfall entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass der 29-Jährige unter leichter Alkoholeinwirkung stand. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

