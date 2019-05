Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Abraumfeuer gerät außer Kontrolle - Feuerwehr löscht Waldbrand

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2019 gegen 16:35 Uhr wurden die Einheiten aus Altenhundem, Maumke, Meggen und das Tanklöschfahrzeug (TLF) Grevenbrück zu einem Waldbrand nach Lennestadt-Meggen alarmiert. Aufgrund der trockenen Witterung und leichtem Wind, hatte sich ein ordnungsgemäßes Abraumfeuer unkontrolliert auf eine gerodete Waldfläche von etwa 250 Quadratmetern ausgebreitet. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung oberhalb der Wälder von Meggen Richtung Halberbracht zu erkennen. Unmittelbar wurden nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte weitere Kräfte der Einheiten aus Elspe und Halberbracht nachalarmiert. Die Feuerwehr grenzte das Feuer zunächst ein und verhinderte ein Ausbreiten auf ein nahegelegenes Waldstück. Für einen besseren Löscheffekt wurde dem Löschwasser im Anschluss ein Schaummittel zugemischt. Durch das Schaummittel kann das Wasser tiefer in das Erdreich eindringen um auch Glutnester im Erdreich ablöschen zu können. Mit 3 Tanklöschfahrzeugen wurde die Löschwasserversorgung während der Einsatzdauer von rund 2 Stunden sichergestellt. Im Pendelverkehr wurde die Einsatzstelle mit insgesamt rund 25.000 Liter Löschwasser versorgt. Aufgefüllt wurden die Tanklöschfahrzeuge an einem Hydranten in der Ortschaft Halberbracht. Die Feuerwehr Lennestadt war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle waren die Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Lennestadt

Pressesprecher



Christopher Hendrichs, Tel: 0170-3470511

Karsten Grobbel, Telefon: 0160-96423607

Steffen Budel, Telefon: 0151-58512837



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lennestadt.de

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell