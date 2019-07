Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Dobel - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Calw (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der Landstraße 340 bei Dobel ein Verkehrsunfall bei dem ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro verursacht wurde.

Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte gegen 18.45 Uhr von einem Feldweg aus kommend nach links auf die Landstraße 340 in Richtung Dobel abzubiegen. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem von rechts auf seiner Honda heranfahrenden Motorradfahrer. Das Motorrad wurde nach rechts in den Seitengraben abgewiesen und der Fahrer hierbei schwer verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde mit etwa 4.000 Euro Sachschaden abgeschleppt.

