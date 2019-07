Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold- Frau setzt sich gegen Angreifer couragiert zur Wehr

Nagold (ots)

Eine 53-jährige Frau hat sich am Montag sehr energisch zur Wehr gesetzt, als sie von einem ihr unbekannten 40-jährigen Mann angegriffen wurde. Nachdem sie gegen 22 Uhr in ihrer Erdgeschosswohnung im Fichtenweg Geräusche hörte und nachschaute, sah sie auf ihrer Terrasse einen Mann, der mit einem Schraubendreher zunächst auf ihre Pflanzen einstach und dann mit dem Werkzeug gegen die Glasscheibe der Terrassentüre schlug. Aus Angst, ihre Scheibe geht zu Bruch, öffnete die Frau die Türe und ging mit dem Besen gegen den Eindringling vor. Der Mann machte Stichbewegungen in ihre Richtung und verletzte sein Opfer dabei am Arm. Der 53-Jährigen gelang es, den Angreifer zu Boden zu bringen. Unterdessen schlug er ihr mit einer mitgebrachten Flasche gegen den Kopf. Die couragierte Frau konnte den Angriff abwehren und schaffte es, den 40-Jährigen auf dem Boden festzuhalten bis ihr ein Zeuge zu Hilfe kam. Dieser verständigte die Polizei, die den stark alkoholisierten Tatverdächtigen in Gewahrsam nahm. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Über das Motiv seines Handelns schweigt sich der Tatverdächtige aus. Der Bezirksdienst des Polizeirevers Nagold zeigt ihn jedenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung an.

