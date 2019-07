Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw- In Rohbau eingedrungen

Calw (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in den Rohbau einer Baufirma im Industriegebiet Im Interkom eingedrungen. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn sie ließen zum Abtransport bereit gestellte Quad-Reifen zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

