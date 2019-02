Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegale Müllentsorgung am Haardter Steinbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde um die Mittagszeit illegal Haushaltsmüll am Haardter Steinbruch entsorgt. Bei diesem Müll handelte es sich explizit um Plastik- und Restmüll, Kleidung, Kartonage und einen Elektroartikel in Form eines Stabmixers. Die eingesetzten Beamten konnten in dem Müll eine Adresse auffinden, welche Hinweise auf den Entsorger brachte. Glücklicherweise bestand keine Gefährdung der Umwelt.

