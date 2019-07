Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Praxis

Karlsruhe (ots)

Durch das Aufhebeln eines gekippten Fensters drang ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.40 Uhr in die Räume einer in der Kaiserallee gelegenen Heilpraktiker-Praxis ein. Allerdings fiel dabei ein auf dem Fensterbrett stehender Blumentopf zu Boden und das in der angrenzenden Wohnung schlafende Inhaber-Ehepaar wurde wach.

Bei näherer Nachschau war der Einbrecher schon verschwunden, ohne Beute zu machen. Das Polizeirevier Karlsruhe-West geht davon aus, dass das Fenster mit einem Geißfuß geöffnet wurde und führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell