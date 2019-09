POL-FR: Böllen: Radfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Unfall auf der L131 bei Niederböllen wurde am Samstag, 31.08.19, gegen 16.50 Uhr, ein Radfahrer schwer verletzt. Der 60 jährige Radler war in Richtung Wembach unterwegs, als er von einem 57 jährigen Audi-Fahrer überholt wurde. Genau zum Zeitpunkt des Überholens soll ein größerer Stein, etwa in der Größe eines Ziegelsteines auf die Fahrbahn gerollt sein. Der Autofahrer brach hierauf den Überholvorgang ab, streifte jedoch den Radfahrer mit der rechten Fahrzeugseite. In der Folge stürzte der Radler und zog sich schwere Schulterverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

