Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Nörvenich (ots)

Auf der Suche nach Diebesgut finden Polizeibeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung eine Sporttasche voller Drogen. Ein 31-jähriger Mann kommt in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag durchsuchte die Polizei Düren nach richterlicher Anordnung die Privatwohnung eines 31-jährigen Mannes in Nörvenich. Der Anlass: Der Mann stand im Verdacht, in die Wohnung seiner Ex-Partnerin eingedrungen zu sein und dort Wertgegenstände entwendet zu haben. Während der Durchsuchung übergab der Mann den Beamten dann auch ein Tablet, welches er bei seinem Einstieg hatte mitgehen lassen.

Damit aber nicht genug: Im Schlafzimmer stieß die Polizei auf eine Sporttasche. Diese beinhaltete alles, was es braucht um mit Drogen zu dealen: Abgepackte Tütchen mit Marihuana, Haschisch, Ecstasy-Tabletten und Amphetaminen, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial, Wechselgeld. Des Weiteren fanden die Beamten fast 50 Stangen Zigaretten ohne Steuerbanderole und eine Messer.

Der mutmaßliche Dealer wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund von Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell