Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - 13-Jähriger auf Schulweg von zwei Jugendlichen überfallen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitagmorgen überfielen zwei Jugendliche einen 13-jährigen Schüler in Willingen und raubten zehn Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 13-Jährige befand sich gegen 07.50 Uhr auf dem Weg zu seiner Schule. Im Sonnenweg kamen ihm in Höhe eines Hotels zwei Jugendliche auf der anderen Straßenseite entgegen. Diese wechselten plötzlich die Straßenseite und gingen direkt auf den Schüler zu. Während ein Jugendlicher den 13-Jährigen an beiden Armen festhielt, durchsuchte der andere Jugendliche zunächst die Kleidung und anschließend auch den Rucksack. Aus dem Rucksack entwendete er zehn Euro. Während und auch nach der Tat sprachen die Täter nicht, kurz vorher haben sie sich wahrscheinlich auf Deutsch unterhalten. Mit der Beute von zehn Euro flüchteten die Täter den Sonnenweg in Richtung der Straße "Zum Treis".

Der Schüler erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631/971-0, ermittelt nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Raubes und erhofft sich durch die Veröffentlichung des Falls Hinweise auf die beiden jugendlichen Täter zu erhalten.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

beide etwa 16 bis 18 Jahre alt

beide dunkle Haare

beide trugen Jeanshosen und Turnschuhe

ein Täter etwa 175 cm groß, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli, Kapuze über Kopf gezogen, bordeauxfarbene Streifen an den Ärmeln, runde Applikation auf der Brust

ein Täter etwa 180 cm groß, schwarzer über den Kopf gezogener Kapuzenpulli

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell