Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus im Umbau

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnertag drang ein unbekannter Täter in ein im Bau befindliches Wohnhaus in der Kilianstraße in Korbach ein und entwendete Baumaschinen und Getränke. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter gelangte zunächst in das Wohnhaus, welches derzeit umgebaut wird und sich daher in einem rohbauähnlichen Zustand befindet. In dem Objekt brach er eine Kellertür gewaltsam auf. Er entwendete Baumaschinen und Getränke und konnte unerkannt flüchten. Das Diebesgut hat eine Wert von etwa 1.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei Korbach Tel. 05631/971-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell