Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung auf Wangerooge

Wilhelmshaven (ots)

Ein 23-Jähriger Tourist aus dem Sauerland zeigte bei der Polizeistation Wangerooge nachträglich an, dass ihm in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag während eines nächtlichen Treffens sein Handy geraubt wurde.

Die Anschlussermittlungen führten insbesondere aufgrund der konkreten Angaben des Urlaubers schnell zu einer zurzeit auf Wangerooge arbeitenden Gruppe von männlichen Personen.

Nach der Ermittlung des Aufenthaltes der Gruppe konnte diese von der Inselpolizei angetroffen und zwei Männer im Alter von 29 und 42 Jahren der Polizeistation Wangerooge zugeführt werden. Die mutmaßlichen Täter, gegen die die Beamten Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung einleiteten, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

