Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Verletzten in Jever

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 19.08.2019, gg. 17:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wangerländischen Straße in Jever. Ein 85-jähriger Fahrradfahrer (Pedelec) befuhr den zur Landesstraße 812 parallel verlaufenden Radweg, in Fahrtrichtung Jever. Gegenüber der Einmündung, An der Kleiburg, beabsichtigte der Fahrradfahrer die Landesstraße zu queren. Nach Angaben von Zeugen soll der Mann ohne auf den nachfolgenden Straßenverkehr zu achten, plötzlich mit seinem Rad auf die Fahrbahn eingefahren sein. Eine 41-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa konnte trotz Vollbremsung und einem Ausweichversuch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell