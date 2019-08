Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20.08.19 befährt um 09.10 Uhr ein silberfarbener LKW in Schortens die Roffhausener Landstraße in Richtung Umspannwerk (K 294). In Höhe der Überführung zur B 210 kommt dem LKW ein silberfarbener PKW von der Größe einer Mercedes-Benz A-Klasse bzw. eines VW Golf Plus entgegen. Die Fahrzeugführerin fährt soweit mittig, dass der Fahrer des LKW nach rechts ausweichen muss, um einen Unfall zu vermeiden. Hier gerät der LKW auf die Berme und streift gleichzeitig die dort verlaufende Leitplanke. Der LKW-Fahrer gibt ferner an, dass es auch zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden PKW gekommen sein dürfte. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Aussage des LKW-Fahrers seien der Unfallverursacherin zwei Fahrzeuge gefolgt. Diese beiden Fahrzeugführer, weitere Zeugen oder aber die Unfallverursacherin selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

