Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt (Unfallzeit: 29.08.19)

Freiburg (ots)

Zu einem nachträglich gemeldeten Unfall in der Breitenfelder Straße in Tiengen sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag, 29.08.19, gegen 18 Uhr, fuhr hier ein 58 jähriger E-Bike-Fahrer in Richtung der Hauptstraße. Aus einer Hofeinfahrt setzte in diesem Moment ein Auto zurück und fuhr auf die Straße. Hierbei musste der Radfahrer stark abbremsen und kam zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. Ein Zusammenstoß mit dem Auto gab es nicht. Nach dem Sturz soll der Radfahrer Blickkontakt mit der Autofahrerin gehabt haben und ihr auch Zeichen zum Anhalten gegeben haben. Dennoch fuhr die Autofahrerin in Richtung der Hauptstraße davon. Es soll sich um einen Kleinwagen mit Waldshuter Kennzeichen gehandelt haben. Der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen.

