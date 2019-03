Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Roller

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Sonntag dem 24.03.2019 zu Montag dem 25.03.2019 kam es in der Mainzer Straße in der Nähe des Bahnhofs Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung, bei welcher unbekannte Täter einen Roller beschädigt haben.

Sachdienliche Zeugenhinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter Tel.: 06781-5610 gerichtet werden.

