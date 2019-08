Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lagerhalle aufgehebelt

Westerburg (ots)

Im Zeitraum vom 07.08.2019 bis 11.08.2019 kam es zu einem versuchten Einbruchsversuch in eine Lagerhalle im Bereich der Brückenstraße. Hierbei wurde durch unbekannte Täter eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Soweit bisher bekannt ist, wurde hierbei jedoch nichts entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Westerburg



Jahnstraße 5

56457 Westerburg



Telefon: 02663 9805-0

Telefax: 02663 9805-100

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell