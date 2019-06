Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerraum

Erkelenz-Granterath (ots)

Der Lagerraum einer Firma an der Straße Brüsseler Allee war zwischen Freitag (14. Juni), 14 Uhr und Montag (17. Juni), 7.20 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese öffneten gewaltsam eine Tür, um in den Raum einzudringen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell