Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Diez (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019 ereignete sich auf dem Parkplatz zum Waldspielplatz "Am Hain" an der Lindenallee ein Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher flüchtete. Die Geschädigte hatte ihren PKW der Marke Peugeot C1 im Zeitraum zwischen 06:00 und 08:00 Uhr dort geparkt. Das unbekannte Fahrzeug dürfte blau lackiert sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0

pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell