Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ertappte Taschendiebe flüchten

Vreden (ots)

Eine Geldbörse haben zwei Taschendiebe in der Nacht zum Dienstag einem Kirmesbesucher in Vreden gestohlen. Der 53-Jährige hielt sich zum Tatzeitpunkt gegen Mitternacht in einem Festzelt im Bereich Wessendorfer Straße/Domhof auf. Als der Vredener den Diebstahl bemerkte, rannten die Täter in Richtung Wessendorfer Straße/Twickler Straße aus dem Zelt. Papiere des Vredeners fanden sich später wieder, das Portemonnaie selbst und das darin enthaltene Bargeld nicht. Beschreibung: erster Täter: circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, schlank, braunes Haar, weißes T-Shirt; zweiter Täter: circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, stämmige Statur, schwarzes kurzes Haar, weißes T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

