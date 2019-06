Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Moers (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr befuhr eine 79-jährige Moerserin die Ruhrorter Straße aus Fahrtrichtung Duisburg kommend und beabsichtigte, mit dem Auto nach links in die Römerstraße abzubiegen. Dabei berührte sie mit dem rechten Vorderrad den dortigen Gehweg. Anschließend stieß sie frontal mit einem 76-jährigen Moerser Autofahrer zusammen, der in zweiter Reihe auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen der Römerstraße stand und beabsichtigte, nach links auf die Ruhrorter Straße einzubiegen

Beide Autofahrer, sowie eine 75-jährige Beifahrerin aus Moers, mussten mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Der verletzte Autofahrer verblieb stationär im Krankenhaus, die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell