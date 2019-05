Polizeidirektion Hannover

POL-H: Calenberger Neustadt: Toter aus Ihme geborgen

Hannover (ots)

Sonntagmorgen, 05.05.2019, haben Rettungskräfte einen 36-Jährigen am Peter-Fechter-Ufer tot aus der Ihme geborgen. Aktuell liegen der Kripo keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Passanten wählten gegen 10:00 Uhr den Notruf, nachdem sie den leblosen Körper in der Ihme in Höhe der Spinnereibrücke entdeckt hatten. Nachdem die Person von der Feuerwehr am Peter-Fechter-Ufer geborgen worden war, konnte ein Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 36 Jahre alten Hannoveraner handelte. Aktuell liegen den Kripobeamten keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vor. Die Ermittlungen dauern an. /now

