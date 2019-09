Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Rüttelplatte gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Das Gelände einer Garten- und Landschaftsbaufirma an der Eisenbahnstraße, geriet am vergangenen Wochenende ins Visier von Dieben. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (06.45 Uhr) auf das Firmengelände und machten sich dort an einem Transporter zu schaffen. Von der Ladefläche entwendeten sie eine Rüttelplatte der Marke Bomag, sowie eine Gummimatte. Ihre Beute dürften die Diebe mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

