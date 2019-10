Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drogenfahnder waren erfolgreich

Osnabrück (ots)

In einem Ermittlungsverfahren gegen einen 24-jährigen Osnabrücker aus dem Stadtteil Haste erfolgte nach mehrmonatiger Ermittlungsphase am letzten Freitag der Zugriff auf den Drogenhändler und dessen Mittäter. Der junge Mann handelte mit verschiedenen Betäubungsmitteln (Marihuana, Kokain, Ecstasy, Amphetamin) in nicht geringer Menge und verschleierte hierbei seinen Wohnsitz. Die Drogen gab er auf Kommission an Unterhändler aus, die diese für ihn und auf eigener Rechnung in Belm, Schinkel und Dodesheide veräußerten. Besonders verwerflich war hierbei, dass er Hartdrogen an Minderjährige abgab und auch diese dazu bestimmte, für ihn Drogen zu verkaufen. Aufgrund dieser erheblichen Tatvorwürfe wurde er wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft genommen. Die Erlöse aus dem Drogenhandel gab der Beschuldigte für die Finanzierung seiner eigenen Drogensucht aus. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden umfangreiches Beweismaterial (Marihuana, Kokain, Utensilien zum Handeltreiben mit BtM pp.) sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell