Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Motorrad

Sundern (ots)

Am Mittwoch gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße. Ein 28-jähriger Sunderaner befuhr die Straße von Tiefenhagen in Fahrtrichtung Langscheid, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann rutschte über die Fahrbahn, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

