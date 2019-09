Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausfahren aus der Garage - Reh erfasst

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Reh erfasst

Am Freitagmorgen um 07:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Fahrer eines VW Lieferwagens die B10 von Sulzbach in Richtung Gaildorf. Auf der Strecke rannte ein Reh auf die Fahrbahn, welches von dem VW Crafter erfasst und getötet wurde. Am Crafter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus der Garage

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr am Donnerstag um 13:45 Uhr eine 58-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus ihrer Garage auf die Webergasse ein. Hierbei kollidierte sie mit einem vorbeifahrenden Jeep eines 50-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell