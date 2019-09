POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Im Linienbus schwer verletzt - Unfall aufgrund Sekundenschlaf? - Discothekenbesucher geht auf Personal los - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall: Discothekenbesucher geht auf Personal los

Am Freitag um 01:45 Uhr warf ein stark alkoholisierter Gast einer Discothek Am Markt ein Glas hinter den Thekenbereich. Daraufhin wurde er aufgefordert, die Lokalität zu verlassen. Im Gehen griff der Gast hinter die Theke und entwendete eine Flasche Wodka und eine Flasche Prosecco und wollte damit flüchten. Aus diesem Grund wurde er von einem Angestellten der Discothek festgehalten und an der Flucht gehindert. Der betrunkene Gast zerstörte daraufhin eine der Flaschen und wollte mit dem Flaschenhals auf den Mitarbeiter losgehen. Diesem gelang es den betrunkenen 21-jährigen Mann zu Boden zu bringen und dort festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Auch gegenüber der Polizei leistete der junge Mann erheblichen Widerstand und beleidigte sowohl die Discothekenmitarbeiter, als auch die Polizeibeamten. Die restliche Nacht verbrachte der Mann in der polizeilichen Arrestzelle. Eine entsprechende Rechnung wird ihm noch zugestellt.

Crailsheim: Auffahrunfall

Im Parmiersring kam es am Donnerstag um 10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Eine 63-jährige Nissan-Lenkerin fuhr hierbei auf einen vorausfahrenden Ford Focus auf.

Crailsheim: PKW kollidiert mit Radfahrerin

Am Donnerstag um 16:20 Uhr befuhr eine 22-jährige Mercedes-Lenkerin die Haller Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle bog die Autofahrerin nach rechts auf dieses Grundstück ab, ohne auf eine 49-jährige Radfahrerin auf dem dortigen Radweg zu achten. Bei der Kollision wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Satteldorf: Unfälle auf Kundenparkplatz

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße beschädigte am Donnerstag um 14:35 Uhr ein 68-jähriger mit seinem Opel einen vorbeifahrenden Audi A4. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ebenfalls auf dem Parkplatz geparkten PKW Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Wolpertshausen: PKW kollidiert mit Reh

Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an einem PKW Skoda und ein totes Reh sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag um kurz vor 20:15 Uhr auf der L2218 zwischen Schwäbisch Hall und Wolpertshausen, kurz vor Cröffelbach. Die 54-jährige PKW-Lenkerin blieb unverletzt.

Untermünkheim: Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro

Am Donnerstag um 17:25 Uhr erkannte eine 22-jährige Audi A1-Lenkerin zu spät, dass der vor ihr fahrende 55-jährige Audi A4-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund Rückstau abbremsen musste und fuhr auf. Der Unfall ereignete sich auf der B19, an der Abzweigung nach Übrigshausen. Verletzt wurde niemand.

Fichtenau: Unfall aufgrund Sekundenschlaf?

Am Donnerstag um 17:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lenker eines PKW Toyota die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen überholte der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Toyota-Lenker mit deutlich höherer Geschwindigkeit einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW. Anschließend wechselte der Toyota-Lenker auf die linke Fahrspur und fuhr ungebremst auf einen dort fahrenden PKW Seat auf. Der Toyota kam nach dem Unfall an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Seat wurde aufgrund des Anpralls auf den Standstreifen geschleudert. Der Toyota-Lenker gab als Grund seines Überholmanövers an, dass er kurz eingeschlafen sei. Sowohl der 42-jährige Seat-Lenker als auch der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz des Toyota schlafende 48-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, mussten anschließend abgeschleppt werden.

Crailsheim: Im Linienbus schwer verletzt

Am Dienstag gegen 16 Uhr befuhr ein Linienbus den Parmiersring in Richtung Kreuzberg. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr musste der Busfahrer stark abbremsen. Hierbei stürzte eine 62-jährige Frau, welche vermutlich eingeschlafen war, aus ihrem Sitz und prallte gegen die gegenüberliegende Sitzreihe. Dabei wurde die Dame schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

