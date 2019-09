Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geldbeutel entwendet - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der B 19 zwischen Untergröningen und Wöllstein erfasste eine Autofahrerin mit ihrem Pkw Ford am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier rannte nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Traktor beschädigte zwei Fahrzeuge

Mit seinem Traktor befuhr ein 42-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Kocherstraße in Aalen-Unterkochen. Dort beschädigte er zwei Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Bei dem 42-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen-Ebnat: 5000 Euro Sachschaden

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges verwechselte eine 54-Jährige den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang, weshalb sie gegen einen geparkten Pkw Renault fuhr. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Thurn-und-Taxis-Straße ereignete, entstand rund 5000 Euro Schaden.

Westhausen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw Kia beschädigte eine 65-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Deutschordenstraße einen Pkw Seat Leon. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt.

Westhausen: Aufgefahren

Ein 28-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der B 290, Höher der Einmündung der L1029 mit seinem Pkw Audi auf den BMW einer 59-Jährige auf. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Abtsgmünd: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 36-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Ford Kuga auf die Hüttlinger Straße ein. Dabei übersah er den Pkw Mazda eines 39-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstag zwischen 11.20 Uhr und 15.15 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen Pkw Citroen beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Hopfenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Geldbeutel entwendet

Zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr am Donnerstagmorgen hielt sich ein 73-Jähriger in einem Drogeriemarkt im Mercatura auf. Während er seine gekaufte Ware verpackte, hatte der Mann seinen Geldbeutel auf dem Kassenband abgelegt und ihn dort vergessen. Als er dies kurze Zeit später bemerkte und zurückging, war die Geldbörse und mit ihr ein größerer Geldbetrag, verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 59-Jährige am Donnerstagmittag verursachte. Kurz nach 13 Uhr parkte sie ihren Pkw Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alten Heidenheimer Straße ein. Um die Position ihres Fahrzeuges zu verbessern, setzte sie nochmal zurück, wobei sie den Pkw Golf eines 71-Jährigen streifte.

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen überholte ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Skoda auf der B 19 zwischen Untergröningen und Abtsgmünd einen vor ihm fahrenden Schulbus. Dabei übersah er jedoch den entgegenkommenden Pkw Citroen einer 50-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Unfallverursacher stark ab, wobei sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Die 50-Jährige wich ihrerseits nach rechts aus, wobei ihr Pkw beschädigt wurde. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 15.500 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ellwangen: 500 Euro Schaden

Gegen 23.30 Uhr am Donnerstagabend parkte ein 65-Jähriger seinen Pkw Toyota in der Karlstraße aus. Dabei beschädigte er einen Pkw VW Tiguan, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsrangieren beschädigte eine 69-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw Ford einen in der Wolfgangsklinge abgestellten Pkw Opel Astra, wobei ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei leichtverletzte Fahrzeuginsassen und Sachschaden von etwa 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag ereignete. Gegen 13 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz die B290 in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Einmündung der Dalkinger Straße kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den dortigen Bordstein. Beim Aufprall lösten beide Airbags aus, wobei die 39-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt wurden. Das Fahrzeug rollte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn zurück und prallte gegen einen Pkw VW, dessen Fahrer die Situation erkannt und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst hatte. Die beiden Verletzten wurden zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Ellenberg/BAB7: Aufgefahren

Bei stockendem Verkehr auf der BAB7 zwischen den Anschlussstellen Fichtenau und Ellwangen ereignete sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem 8000 Euro Schaden entstanden. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr aus Unaufmerksamkeit auf den Audi eines 55-Jährigen auf.

Ellwangen: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße stießen am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin und eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin zusammen, wobei rund 4500 Euro Schaden entstanden.

Gschwend: Schwertransport verursacht Sachschaden

Am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Schwertransport die Eschacher Straße. In einer Kurve verlor die Zugmaschine die angebrachten Gegengewichte (Betonblöcke) des Turmdrehkrans, die mit einem Gewicht von je 1,5 Tonnen auf die Fahrbahn und den Gehweg stürzten. Erst in Gaildorf, als der Schwertransport anhielt, wurde das Fehlen der Gewichte bemerkt. Am Fahrbahnbelag und an den Randsteinen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend; die Betonblcke wurden nur geringfügig beschädigt.

Mutlangen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 2700 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine 79-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz beim Rangieren auf dem Areal einer Tankstelle in der Spraitbacher Straße ein Verkehrszeichen beschädigte.

