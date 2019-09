Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Deibstahl von E-Bike, verletzte Fußgängerin und Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von E-Bike

Am Donnerstag wurde zwischen 0.30 Uhr und 7 Uhr ein weißes E-Bike des Herstellers Haibike, Modell Sduro HardNine 5.0 mit 29 Zoll-Rädern entwendet, das an einem Fahrradständer am Marktplatz angeschlossen war. Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin angefahren

Eine Autofahrerin fuhr am Donnerstagvormittag eine 77 Jahre alte Fußgängerin an, die gegen 9.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung eines Einkaufmarktes lief. Die stürzte durch den Zusammenprall und zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Lorch: Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Firma in der Kiesäckerstraße eingebrochen. Der Einbrecher brach im Innern mehrere Türen sowie Behältnisse auf. Er verursachte Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

