Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruchsversuch, Hauswände beschmiert & versuchter Automatenaufbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Geparktes Auto beschädigt

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr in der Fronackerstraße einen geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Lkw-Fahrer verursacht hohen Schaden und flüchtet

Rund 7500 Euro Sachschaden verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Lkw beschädigte beim Rangieren ein Zufahrtstor in der Liststraße. Hinweise auf den Verursacher werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Welzheim: Einbruchsversuch

Bislang unbekannte Diebe versuchten zwischen Mittwochabend, 21:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr in eine Wohnung in der Händelstraße einzubrechen. Da die Einbrecher aber nicht ins Innere der Wohnung gelangten, wurde auch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Hauswände beschmiert

Zwischen 20 Uhr und 23:23 Uhr wurden am Mittwoch in der Höllgasse mehrere Gebäude mit grüner Farbe beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Versuchter Automatenaufbruch

Unbekannte Diebe versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20 Uhr und 6 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Bereich des Ebnisees aufzubrechen. Die Täter flüchteten allerdings ohne Beute wieder, am Automaten entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell