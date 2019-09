Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fehlalarm an Schule

Waiblingen (ots)

Ein Fehlalarm an einer Schule in der Steinbeisstraße hat am Donnerstagvormittag einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Um 09:47 Uhr wurde seitens der Schule über Notruf mitgeteilt, dass ein interner Alarm ausgelöst wurde. Daraufhin wurden zahlreiche Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber zu der Schule entsandt. Die Überprüfung ergab, dass aus bislang unbekannter Ursache ein Fehlalarm ausgelöst wurde. Es hatte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schüler und Lehrer bestanden.

