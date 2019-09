Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrt über Landstraße endet in einem Maisfeld: Polizei sucht Fahrer mit einem Hubschrauber

Dortmund (ots)

Die Fahrt mit einem Pkw über die Alstedder Straße in Lünen endete für einen 27-jährigen Selmer am Sonntag (1.9.) in einem Maisfeld. Der Mann stieg aus und lief davon. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte ihn auf einem Feldweg.

Um 12.37 Uhr informierte eine Zeugin den Polizei-Notruf über einen Verkehrsunfall in Lünen. Zwischen "Ramkamp" und "An der Schleuse" sei ein ihr entgegenkommender Pkw hinter einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Etwa 20 Meter tief in einem Maisfeld entdeckten Polizisten schließlich ein stark beschädigtes Auto - allerdings ohne Insassen. Vermutlich hatte der Fahrer bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Pkw verloren: Der Wagen schleuderte über die Spur des Gegenverkehrs in das Feld.

Zur Suche des Fahrers und möglicher Insassen setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Entdeckt wurde ein Mann in einem Graben neben einem Feldweg. Die Hubschrauber-Besatzung lotste ein Streifenteam dorthin. Sie entdeckten einen offenkundig unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehenden Mann, der für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen wurde. Eine weitere vorsorgliche ärztliche Behandlung lehnte der 27-Jährige ab.

Eine Fachfirma musste den Pkw vom Feld ziehen und abschleppen. Die Polizei stellte den Pkw sicher. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern wurde das Maisfeld beschädigt.

