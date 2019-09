POL-DO: Vermisster Mann aus Dortmund tot im Stadtteil Eving aufgefunden

Polizei Dortmund

Vermisster Mann aus Dortmund tot im Stadtteil Eving aufgefunden

Dortmund

Lfd. Nr.: 1008

Wie am 1. September 2019 gemeldet, fahndete die Polizei nach einem 53-jährigen Dortmunder. Er ist am heutigen Morgen (2.9.) in Dortmund-Eving tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4362826

Die Polizei hat die Fahndungsfotos bereits aus der ersten Meldung gelöscht. Wir bitten die Medienredaktionen und andere Betreiber von Internetseiten, den Namen und die Bilder des Verstorbenen ebenfalls zu löschen und nicht mehr zu verwenden.

